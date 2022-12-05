容天鵬今季變身泥王 潘頓連贏三場封王 合衷共濟 爆冷捧半島金禧盃

■容天鵬和潘頓昨日都3W，包括攜手勝出「盈嵐」。

■伍鵬志昨日起孖，包括與鍾易禮合作勝出「同有友」。

昨日沙田舉行六泥四草賽事，唯一錦標的半島金禧挑戰盃由賀廄「合衷共濟」爆出十九倍W。至於容天鵬憑「跑得寶寶」、「冰雪奇遇」和「盈嵐」中三元，並且成為練馬師王；而後駒鞍上人潘頓另贏伍廄「鹿鼎記」和何廄「縱橫天下」，同樣三W，並於第九場後提前成為騎師王。其餘伍鵬志另贏「同有友」，梅開二度。昨日唯一錦標是半島金禧挑戰盃，結果賀廄「合衷共濟」爆出十九倍W，馬主王維勤賽後說：「『合衷共濟』今場跑直路賽無疑比千二米合適，但最終取勝是個驚喜，牠已經七歲，在港累積六場頭馬，成績實在很好，練者賀賢的保養工夫值得一讚。」而憑「合衷共濟」取得本身季內第二場頭馬的陳嘉熙，賽後坦言今季成績的確欠理想，因為鍾易禮有減十磅優勢，還有蘇兆輝和布文等世界級高手客串，競爭實在相當大，只能盡力做好本分。此外，容天鵬昨日勝出「跑得寶寶」、「冰雪奇遇」和「盈嵐」，並且成為練馬師王，而他今季暫時在泥地賽事累積了九場頭馬，絕對稱得上是泥王練馬師。賽後容天鵬說：「『跑得寶寶』身形龐大，體重近千五磅，操練初期狀態未弗，當時要格外小心。事實上，此駒是我從練以來最大匹的馬，不但要密切注意牠的腳部健康，更要特別控制其運動量和食料情況。至於梁家俊與『冰雪奇遇』十分合拍，今場克服重磅的阻力取勝，表現不錯。此馬的陣上內閃問題已有改善，而且場地性能廣泛，泥地、田草和谷草均可以應付，部署上更有彈性。其餘『盈嵐』今次賽前上從化有幫助，排二檔也有利，一出閘便取得好位跑，而賽事形勢利後追亦對其有助。」至於策騎「盈嵐」為容天鵬完成三捷的潘頓，之後連贏伍廄「鹿鼎記」和何廄「縱橫天下」，中三元兼於第九場後提前成為騎師王。而「縱橫天下」練者何良賽後說：「『縱橫天下』今場排十三檔，形勢非常惡劣，我對於牠在如此劣勢下仍然能夠取勝，感到很驚訝，而我未曾見過牠在陣上留到這麼後追，騎者潘頓實在藝高人膽大，今場的發揮值得一讚。此駒今季有所成長，無論心理上或生理上都更成熟，希望牠繼續進步，再為馬主爭取好成績。」而伍鵬志另外與鍾易禮合作勝出「同有友」，練者表示：「我刻意等C+3跑道賽程才為『同有友』報名，此馬不太受鞭，發揮上需要耐性，早段要稍為留住，不可耗力太多，否則末段容易斷尾。今季此駒表現穩定，狀態在逐漸改善中，今場負輕磅也有助爭勝。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜