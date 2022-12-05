馬場浮世繪——希希組合食頭胡破悶局

練馬師希斯與希威森季內合作過九次，只取得一亞一季，成績普通，但這對「希希」組合昨日終於打破悶局，攜手憑頭場的「倍增勝數」齊齊進入凱旋門，而此馬閘前飛數急跌至次熱門，亦明顯信心十足。馬主益友良朋團體成員周永健是馬會前主席，他透露：「賽前希斯對『倍增勝數』有一定信心，但就覺得『鑽飾翱翔』實力很強，結果對方未能跑出水準。『倍增勝數』屬於遲熟馬，上季走勢太生硬，今季五歲比前成熟，故此能逐步交出好成績，下場升班後應該會增程跑一哩。」馬場浮世繪