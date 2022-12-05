馬場浮世繪
馬場浮世繪——沙田新停車場獲得好評
車主怕貴油紛轉會 二手車也熱賣 電動車登記大增6成 月慳$4000燃料費
國際油價高企，駕駛者轉用電動車成風。運輸署資料顯示，截至今年九月，電動車登記數字比去年同期大增六成。有用家指，改揸電動車每月慳回數千元燃料費，由於需求大，推動二手車行亦熱賣二手電動車，今年以來售出比例...
2022-12-05
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神舟十四號太空人回家了
神舟十四號昨日上午十一時零一分，成功與中國太空站組合體分離，昨晚返回位於巴丹吉林沙漠的東風著陸場，於八時左右順利降落在著陸場。中國載人航天工程辦公室宣佈，神舟十四號載人飛行任務取得圓滿成功。逗留太空1...
2022-12-05
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82歲球王比利網上報平安
八十二歲的巴西球王比利積極與癌病對抗，他昨透過社交平台向全球球迷報平安，指自己仍然堅強和抱有希望，將照常接受結腸癌的治療。巴西傳媒周六報道指比利的健康情況惡化，已送入臨終病房。比利因此在社交平台發表聲...
2022-12-05
- 穿彩虹服飾
- 澤連斯基籲國民準備過嚴冬 烏克蘭供電不足延至明春
- 至少56死逾700人受傷 印尼展玉5.6級地震
- 烏核電廠再遭轟炸 IAEA警告籲立即停手
- 降雪量高達1.9米3人死 紐約州遭歷史最強暴風雪吹襲
- 辛偉誠突訪基輔 重申援烏至戰勝
- 小池百合子籲着樽領衫 保暖減用電
- 俄否認涉事批裁決含政治動機 馬航MH17空難3人謀殺罪成 由荷蘭主導的馬航MH17客機空難調查，周四在海牙地方法院作出裁決，案中三名被告謀殺罪成，判處終身監禁，並向遇難者家屬賠償至少一千六百五十萬美元。
- 周四前須回覆會否留任 馬斯克要Twitter員工自決
- 麥卡錫當選眾議長存變數 共和黨成功奪得眾議院
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淺月灣擁廣闊巨廳
大埔黃魚灘是低密度住宅集中地之一，環境清幽，舒適怡人。今日參觀此地段上淺月灣1期洋房，實用面積3010方呎，採5房1套間隔，單是巨廳樓底高約18呎已甚有氣派，洋房座北向南，可享海景及內園泳池美景。恒基...
2022-12-03
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港股後市或現「粉飾櫥窗」效應 恒指短期料上試19200
美國上周公佈11月非農數據較預期強勁，但市場普遍預料仍不足以改變聯儲局本月放緩加息步伐，上周五美匯指數先升後回軟，美股杜指反覆高收34點。反映中概股走勢的金龍中國指數大升5.4%，恒指夜期亦收報191...
2022-12-05
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克軍中場四両撥千斤 以柔制「日」
日本在今屆卡塔爾世界盃靠三笘薰和田中碧等新生代猛將，以快速反擊、瘋狂迫搶和不朽鬥志先後反勝德國和西班牙，昂首晉級十六強，但今晚在南部球場對克羅地亞勢難再進一步。克軍兩位中場大師莫迪歷及高華錫擅長四両撥...
2022-12-05
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《喬峰傳》改策略放棄院線變「網大」 甄子丹：隨時全球最多人睇
甄子丹與太太汪詩詩前晚現身尖沙咀海旁時裝藝術慶典，有報道指子丹執導及主演的新片《喬峰傳》放棄大銀幕賀歲片檔期，改為「網大」（網上播出），子丹坦言電影公司有自己排期的策略，「我們在創作人的立場最緊要將電...
2022-12-05
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李一飄 - 足球全球化 日韓拼搏殺出重圍｜社論
卡塔爾世界盃三十二支隊伍經過激烈分組賽後，十六強誕生，進入緊張刺激的淘汰賽。其中日本和南韓晉級，令全球球迷刮目相看，也得到不少香港球迷支持，期望亞洲球隊開創先河，在世界盃創出驕人成績。從日韓兩隊昂然進...
2022-12-05
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容天鵬今季變身泥王 潘頓連贏三場封王 合衷共濟 爆冷捧半島金禧盃
昨日沙田舉行六泥四草賽事，唯一錦標的半島金禧挑戰盃由賀廄「合衷共濟」爆出十九倍W。至於容天鵬憑「跑得寶寶」、「冰雪奇遇」和「盈嵐」中三元，並且成為練馬師王；而後駒鞍上人潘頓另贏伍廄「鹿鼎記」和何廄「縱...
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