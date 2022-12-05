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馬場浮世繪——沙田新停車場獲得好評

2022-12-05 列印
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沙田馬場會員席早前完成裝修工程，新設施在昨日賽事正式啟用，其中在會員席對出的新建停車場，現設有蓋天橋連接馬場，不少馬主使用之後，都大讚新設計貼心和方便。
馬場浮世繪
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