馬場浮世繪——沙田新停車場獲得好評

昨日沙田舉行六泥四草賽事，唯一錦標的半島金禧挑戰盃由賀廄「合衷共濟」爆出十九倍W。至於容天鵬憑「跑得寶寶」、「冰雪奇遇」和「盈嵐」中三元，並且成為練馬師王；而後駒鞍上人潘頓另贏伍廄「鹿鼎記」和何廄「縱...

2022-12-05