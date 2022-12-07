仲達 - 施回馬槍 旋里多彩｜頭號目標

「鴛鴦地」一詞由來已久，若沒記錯應是由方駿暉最先提出，但真的大行其道，則是在《贏在起跑線》啟播之初，由同文黃以文（黃總）將之發揚光大。但直路經常出現極不利內欄的鴛鴦地，其實已是幾年前的事，近兩季這個不利地的威力，明顯大為減弱，所以筆者也甚少以「鴛鴦地」作為選馬主理據。不過甚少不等於沒有，譬如十一月二十三日谷中C欄夜賽，個人認為直路貼欄一定極不利。其中190場次直路貼欄的馬是沿途領放的「賽得意」，以牠季內連番上名的走勢，再賺了頭三段步速比標準慢逾一秒，最後竟然負七個身位，如沒有不利地，實在解釋不到；192場次的「健康馬」，情況亦是類同。如是者，同晚188場次「旋里多彩」直路貼欄而最後只負個多身位得第三，那就絕不簡單了。

第四場四班一○○○米。「旋里多彩」上仗在188場次出戰四班谷草一千米，閘前被捧成只有兩倍開跑，最後只能力保三甲，當然令人失望。至於此駒之所以被如此厚愛，也是有其原因，事關牠之前一仗配黃俊跑同程，彎位被頂至四疊，直路上發揮也嫌不夠硬淨，但竟能保持追勢到尾，最終也只個多身位負於其後在三班上名的「靚蝦女」。上仗排檔轉好兼改配希威森，焉能不熱？

「旋里多彩」今番抽配何澤堯再戰勝程，隔晚竟有逾十倍，若因一場有疑點的敗績由熱轉冷，這個回馬槍甚為值博。

仲達