仲達 - 施回馬槍 旋里多彩｜頭號目標

第四場四班一○○○米。「旋里多彩」上仗在188場次出戰四班谷草一千米，閘前被捧成只有兩倍開跑，最後只能力保三甲，當然令人失望。至於此駒之所以被如此厚愛，也是有其原因，事關牠之前一仗配黃俊跑同程，彎位被頂至四疊，直路上發揮也嫌不夠硬淨，但竟能保持追勢到尾，最終也只個多身位負於其後在三班上名的「靚蝦女」。上仗排檔轉好兼改配希威森，焉能不熱？
「旋里多彩」今番抽配何澤堯再戰勝程，隔晚竟有逾十倍，若因一場有疑點的敗績由熱轉冷，這個回馬槍甚為值博。
仲達
已故前國家主席江澤民的追悼大會昨早在北京人民大會堂舉行，約五千人出席。國家主席習近平致悼詞時讚頌江澤民為黨和人民建立不朽功勳，在一九八九年臨危受命，捍衛中國特色社會主義偉大事業，呼籲全黨全國人民要繼承...
2022-12-07
美國擬升級對台軍售，以強化台灣防空能力及嚇阻區域穩定威脅。《彭博社》取得國務院發給國會的通知，內容提議對台軍售一百枚最先進的愛國者防空導彈，以及雷達和發射器改良套件等後勤裝備，交易額達八億八千二百萬美...
2022-12-07
俄軍周一發動第八輪針對能源設施的空襲，導致烏克蘭多個地區緊急停電，零度以下的低溫天氣為烏克蘭人帶來生命威脅。俄羅斯聲稱，今次行動是為報復烏方涉嫌透過無人機，襲擊俄國境內的軍事機場。兩個位於俄羅斯境內的...
2022-12-07
新盤交投有待回升，但亦不乏新高價成交，繼新地屯門御半山早前頂層特色戶創出新高價後，信置旗下大埔白石角逸瓏灣8昨日以「雙破頂」售出頂層特色戶，成交價4750萬，呎價高見27299元。維港滙II呎價2.3...
2022-12-07
市場憂慮聯儲局可能調高利率預測，隔晚美股急挫，港股跟隨外圍低開306點後，其後一度跟隨A股向上轉跌為升，高見19569點，升51點，惟重磅科網股拖累大市，加上A股升幅收窄，恒指掉頭向下，最多跌316點...
2022-12-07
巴西在卡塔爾世界盃十六強4:1淘汰南韓，半場已經轟入四球，球員入球後大跳森巴舞狂歡，教練迪堤也加入其中。惟此舉遭到曼聯名宿堅尼批評，認為是不尊重對手的表現，迪堤解釋球隊只是流露出喜悅之情，並無不敬之意...
2022-12-07
58歲鄭浩南（Mark）婚後定居馬來西亞多年，主力搞生意，為家庭減少拍電影，但今年突然活躍連拍三套戲，聽他在煞科宴自爆2020年婚姻出現危機，馬來西亞籍老婆鮑愛玲（Elyn）跟一對仔女突然「消失」，終...
2022-12-07
昨天數間大行同時分析內地調整疫情防控：野村證券指，北京、鄭州等都容許民眾毋須持有核酸檢測陰性證明，都可以乘坐公共交通工具；即使驗出陽性，北京居民都可以留在家中隔離，毋須轉送到方艙等設施，故推算中國調整...
2022-12-07
「鴛鴦地」一詞由來已久，若沒記錯應是由方駿暉最先提出，但真的大行其道，則是在《贏在起跑線》啟播之初，由同文黃以文（黃總）將之發揚光大。但直路經常出現極不利內欄的鴛鴦地，其實已是幾年前的事，近兩季這個不...
2022-12-07