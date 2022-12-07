伊仁絮語——嫡愛心試閘餘勢勁

第六場「嫡愛心」上仗初出跑谷草千二得季軍，末段雖未能追上「駿寶」及「上校」，卻可力拒「純金酒杯」的強勁衝刺。經一場實戰砥礪後，狀態有進無退，最近試閘餘勢夠勁，力足言勝。

第八場「紅運帝王」來港前在大不列顛錦標跑第七，亦曾在愛爾蘭勝出千四米讓磅賽，現評七十一分在三班應合適。上仗初出小試牛刀，因排大外檔而被逼採取前領策略，僅在末段才被「越駿知己」及「齊天大聖」追上。今仗改配女將賈傑美，或有驚喜演出。

Ian