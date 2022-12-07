B女靚馬——神朗金剛三甲無難度

第四場四班一千米，我就揀咗「快一步」做重心。佢上仗轉投伍廄初出，熱身性質都跑第四名，演出遠勝預期，尤其早段跟前遇到快步速，直路居然仲有力維持均速，證明伍鵬志已摸通馬兒竅門。此駒復課由黃皓楠連番摸實，可惜今次報爭國際騎師賽，令到楠哥無緣執韁，不過配上蔡明紹更添戰鬥力，有力贏馬而回。配腳我揀「風流人物」同「九秒九」。

第六場四班千二米，我就鍾意「神朗金剛」。佢近兩仗獲得一冠一亞，最難得是上仗回升四班繼續交出成績，可見近況大勇特勇。不過幕後明顯未有收手意圖，復課見此駒一直勸操猛練，早前亦有彈細閘，看來有心用盡一時，而賀銘年亦騎慣騎熟，再再入三甲應該沒有難度。配腳我揀「嫡愛心」同「純金酒杯」。

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