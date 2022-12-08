何澤堯梁家俊雙季軍 呂健威做練馬師王 馬昆蘇兆輝 騎師賽雙冠軍

昨晚舉行一年一度的騎師賽，結果出現雙冠軍和雙季軍，馬昆和蘇兆輝各以一冠一殿成績封王，騎師王平頭奪冠；而雙季軍是何澤堯和梁家俊，他們同樣勝出其中一關賽事。其餘呂健威勝出「威威鬥士」和「純金酒杯」，與何澤堯同告起孖之餘，更成為練馬師王。

昨晚是國際騎師錦標賽之夜，首關賽事由何澤堯策騎黎廄「旋里多彩」勝出，賽後他高興地說：「『旋里多彩』今場雖然排七檔，但本身前速不俗，而且賽事早段步速未算太快，令牠能夠守在好位競跑，最終取得勝利，為我在騎師賽帶來一個好開始 。」

而騎師賽次關由梁家俊的「威威鬥士」後上掄元，由於他是頂替確診新冠的巴米高參賽，因此騎師王不計算分數，但當然無減梁家俊的贏馬興致，他表示：「我真是超級好運，能夠在這種情況下參與國際騎師錦標賽，而且還可以憑『威威鬥士』勝出其中一關賽事，真是很開心。」

之後的第三關和第四關賽事，分別由馬昆和蘇兆輝勝出，而兩人在之前賽事都已經各有一席殿軍，因此成為平頭冠軍。其中馬昆賽後說：「很高興能夠勝出騎師賽。我曾翻看『又龍串鳳』上場贏馬片段，知道如何發揮，加上今場排好檔，馬兒全程走勢暢順，結果成功連捷。」

而蘇兆輝則說：「『順勢而飛』已證明合跑谷草千二，今場排好檔兼狀態佳，贏馬並不令人意外。我衷心感謝香港賽馬會，讓我有機會參加騎師賽，能夠兩度奪冠令我倍感光榮。」

另一方面，練者呂健威憑「威威鬥士」和「純金酒杯」起孖，並且成為練馬師王，他說：「『威威鬥士』今場易配梁家俊，賽前我把該駒的性格和特性講解給他聽，並指示不要太早發力，最終騎者發揮得非常好。『純金酒杯』今季暫時三W，表現非常不錯，牠之前兩勝一千米都是留後追，上場跑千二米守得好位，採取較積極跑法，可惜未能交出預期的衝刺，因此今場決定用回後追跑法，早段先盡量讓其跑得舒服，然後入彎前刻意提早發力，結果順利取勝，希望牠升上三班仍有好表現。」

記者：文傑、亨利、陳嘉甜