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馬場浮世繪——賈傑美客串贏在港首W

2022-12-08 列印
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昨晚參加騎師賽的外來騎師，還獲准在其他場次客串，最終莫雅、賈傑美和杜苑欣都有頭馬進帳，前者代替巴米高策騎「無敵精英」，結果大熱掄元。而賈傑美同樣憑大熱門的「誠心所願」報捷，首次來港即有馬贏。
馬場浮世繪
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