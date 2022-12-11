仲達 - 黑桃火箭利追就掂｜頭號目標

上次谷戰係今季冬草後首次做疏水工程，果然模式即變利追。今次沙田A欄國際賽日，亦係季內沙田種冬草後首次做了疏水，模式會係點？都唔使多講。再者，第八場香港盃，外隊馬中有匹大逃慣犯「本初之海」，如果臨場場地快，利放的話，隨時畀佢放到，而場地之神向來都支持主隊馬，所以即使壓地後，我估模式依然利追。



第九場三班一四○○米。「黑桃火箭」係上季用來跑打吡，本身根本係紐西蘭打吡冠軍，但近年紐國的PP質素似不如以往，所以此駒來港後跑了十場都仲未贏。不過失敗還失敗，「黑桃火箭」上仗季內初出在187場次跑嫌短的千四米，當日壓地後，偏差較上半場更利前領，跑道亦不利三疊，而「黑桃火箭」留後兼轉彎三疊，可以蝕的都蝕晒，最後仍後追第三，走勢的確令人眼前一亮。所謂打鐵趁熱，未開齋馬鬥志應沒問題，今次在估計利追的場地及排十四檔，就信佢呢鋪！

仲達