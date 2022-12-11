B女靚馬——木火兄弟力爭季內第三捷

第四場國際一級賽千二米，我就揀咗「福逸」做重心。此駒跑同程的能力毋庸置疑，上仗表現突然走樣，結果翌日發現不良於行，可為落敗找到合理解釋，大家不必介懷。留意佢復課連番快工夫，顯然腳部問題已解決，只要交回正常水準，跑平磅賽絕對惡氣十足。配腳我揀「金鑽貴人」同「聚才」。



第六場三班千八米，我就鍾意「木火兄弟」。佢跨季五戰奪三冠一亞，可算是何廄鎮倉寶，難得狀態大熟大勇，當然沒有收藏理由。復課見佢操練未有放緩，連朝快跳都精神奕奕，甚至予人進步感覺，以佢現時進度，大有機會完成季內第三捷，不妨拭目以待。配腳我揀「魅力知遇 」同「安頌」。

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