安西教練 - 顯心星港隊希望｜重點出擊

第五場千二米香港短途錦標，相信是港隊馬長匹較有把握爭標的一場。相信大家會認同，馬匹要部署勝出一場國際頂級賽事，並非單靠態勇就可成功，由季初至周日的正本戲，估計每位倉主的心態各有不同。例如季內一出即勝特首盃的「金鑽貴人」，當時要大幅調升評分才能取得國際賽入場券，所以馬兒之後連出連拼，最終也得到預期效果，然而筆者認為牠近仗已跑對形勢，今仗將面臨重大考驗。再講「福逸」，查伯廄暫得兩場頭馬，此駒在118場次受惠形勢，贏馬顯得多麼珍貴！上次再出大幅走樣，似乎季內狀態未到頂峰。



其餘本地實力代表，筆者認為「顯心星」值得一試。無疑牠上季勝香港短途錦標，某程度是由於幾匹實力分子相繼墮馬，認受性不算太高，不過看牠季內四戰都未盡發揮，卻有山雨欲來之勢。如061場次跑直路賽，善鬥後勁的「顯心星」竟能交出前速，反映今季狀態來得早。之後在118場次跑千二，早段遇極慢步速才後追不及。至於上仗落第因場地極不利追，本身更留至包尾入直路，敗績也不能作準。今日場地若正常可追，可見真章。

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