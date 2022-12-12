潘頓三W提早稱雄 蔡約翰起孖封王 國際賽港隊贏3比1

■莫雅和高伯新合作憑「福逸」贏香港短途錦標。

■「加州星球」在香港一哩錦標反先「金鎗六十」。

■連達文策騎日本代表「瑪蓮必勝」勝出香港瓶。

昨日沙田馬場舉行國際賽，最終港隊勝出其中三場大賽，分別是「浪漫勇士」贏香港盃、「加州星球」贏香港一哩錦標，以及「福逸」贏香港短途錦標。而日本代表「瑪蓮必勝」則勝出香港瓶。至於騎師王是潘頓，他憑文廄「線路神驊」、蔡廄「魅力知遇」和東廄「加州星球」三W，於第九場後提前封王；而練馬師王是起孖的蔡約翰。昨日舉行四場香港國際賽，結果港隊取其三，其中「浪漫勇士」在香港盃大勝而回，練者沈集成賽後說：「賽前我認為『浪漫勇士』可以取勝，但料不到最終輕鬆大勝四個多馬位，我們的戰略是不管對手是否快放，都會跟在領放馬後面伺機而動。馬主希望『浪漫勇士』可以衝擊三冠王，所以下場目標將是千六米的董事盃，屆時要對戰『金鎗六十』和『加州星球』，但路程則不成問題。另外，之後田泰安應會重掌此駒帥印。」至於香港短途錦標和香港一哩錦標方面，亦由港隊勝出。上季受墮馬意外影響的「福逸」，今季終於坐正，首奪香港短途錦標。練者高伯新說：「『福逸』上場在馬會短途錦標演出令人失望，而且賽後驗出不良於行，幸好情況不嚴重，之後操練正常，令我對其保持信心。此駒一直以今場大賽為目標，上季因為意外而落敗，但今季終於補中，牠肯定是香港的短途王者。我要多謝馬房團隊的努力，另外因為受傷無法策騎的巴度亦應記一功。」而香港一哩錦標則由「金鎗六十」和「加州星球」這對冤家再度串Q，分別只在於後駒今場終於反勝，騎者潘頓賽後說：「『加州星球』今季學懂放鬆，跑法也很靈活彈性，賽前我其實不知道廄侶『美麗同享』會在中段上前，但『加州星球』末段在我的策騎下交出強勁的反應，表現非常出色，今場牠能擊敗香港最優秀良駒『金鎗六十』，可見本身也是不可多得的佳駟，我認為跑一千米至二千米都合適。」練者告東尼則說：「我以『加州星球』為榮，牠年輕當起，今季仍只是四歲，每跑一場都在進步，陣上表現愈來愈專業，而潘頓今場的發揮可以用『完美』來形容，贏馬居功至偉。」其餘香港瓶由日本代表的「瑪蓮必勝」奪標，練者手塚貴久賽後說：「『瑪蓮必勝』上場在伊利沙伯二世盃跑亞軍後，我便決定讓牠遠征香港，因為此駒有長力，而且應該很適合香港的環境。今次是我首度派馬來港出賽，這無疑是我的榮譽，雖然臨場鞍上人連達文沒有如計畫般發揮，但最終依然贏馬而回，實在令人非常高興，『瑪蓮必勝』已經五歲，稍後很可能轉任牝馬，恐怕明年不會來港作衞冕戰了。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜