馬場浮世繪——李慕華客串果然步大威猛

昨天是國際賽日，但亦容許外來騎師在其他場次客串，其中李慕華憑「步大威猛」贏馬，練者姚本輝透露：「『步大威猛』今仗原本續配巴米高，但由於騎者確診新冠，我便另找同樣來自法國的李慕華幫手，結果他不負所託。『步大威猛』身形龐大，今場沿途走四疊都可以贏得輕鬆，演出比上場進步，當然其走勢仍然生硬稚嫩，相信續有進步空間，至於下場帥權誰屬，我需要再想想。」馬場浮世繪