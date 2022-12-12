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馬場浮世繪——巴度撐住枴杖睇福逸奪標

2022-12-12 列印
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巴度近期正在養傷，但昨天是國際賽大日子，當然要入場欣賞賽事，而過往由他騎開的「福逸」易配莫雅，結果成功勝出香港短途錦標。至於巴度亦撐着枴杖現身拉頭馬，看見老拍檔在其他騎師胯下奪得一級賽殊榮，未知其心情如何？
馬場浮世繪
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