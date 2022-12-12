馬場浮世繪——雷神告別獲頒銀碟及頭盔

四屆冠軍騎師莫雷拉昨日作香港告別戰，頭場賽事開跑前，馬會行政總裁應家柏聯同賽馬事務執行總監夏定安在亮相圈向他頒贈紀念銀碟及紀念頭盔，以表揚其在賽馬運動的巨大成就。莫雷拉曾以170場頭馬刷新騎師一季贏馬最多紀錄，又曾一日八勝，打破騎師在單一賽馬日贏馬最多的紀錄。

馬場浮世繪