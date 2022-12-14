安西教練 - 駿龍駒 級數最高｜重點出擊

國際賽事圓滿結束，除了剛周日「浪漫勇士」、「加州星球」及「福逸」為港爭光之外，蔡明紹亦憑「新力高升」力壓雷神，勝出當日唯一一場華將頭馬，可喜可賀。而上周三的騎師錦標賽日，亦喜見賈傑美和杜苑欣巾幗不讓鬚眉，各建一功，尤其尾場「駿馬快車」後上力擒潘頓「喜駿駒」，雖然賽果出乎筆者意料，但新近來港騎師的確為賽事增添刺激感！

回說今期心水。若讀者不善忘的話，應記得筆者在110場次曾提介第九場「駿龍駒」，原因是牠具備千四級數，可惜該賽遇上極慢步速，直路也一再未能望空，結果白白斷送機會。之後牠跑千四在彎位蝕盡腳程之下入位，證明現階段評分着數，狀態亦在作戰水準。

今仗由蘇兆輝接手可謂如魚得水，因為騎練季內合作上名過半，數據良好，轉倉馬尚未交代，鬥志不用懷疑，誠是馬膽佳選。

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