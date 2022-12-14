安西教練 - 駿龍駒 級數最高｜重點出擊

回說今期心水。若讀者不善忘的話，應記得筆者在110場次曾提介第九場「駿龍駒」，原因是牠具備千四級數，可惜該賽遇上極慢步速，直路也一再未能望空，結果白白斷送機會。之後牠跑千四在彎位蝕盡腳程之下入位，證明現階段評分着數，狀態亦在作戰水準。
今仗由蘇兆輝接手可謂如魚得水，因為騎練季內合作上名過半，數據良好，轉倉馬尚未交代，鬥志不用懷疑，誠是馬膽佳選。
安西教練
隨著內地放寬防疫措施，港府昨天一口氣公佈五項大鬆綁，包括取消入境者「0+3」黃碼，變相改為「0+0」、取消「安心出行」，並取消前往內地及澳門的離境前的檢測安排。三年來陷入嚴冬的旅遊業大受鼓舞，即使未能...
2022-12-14
昨日是中國第九個南京大屠殺死難者國家公祭日，南京舉行南京大屠殺死難者公祭活動，包括公祭儀式、文物史料展覽等。 多處叢葬地亦作紀念。中國人民解放軍三軍儀仗隊於昨早八時，在位於南京的侵華日軍南京大屠殺遇難...
2022-12-14
俄羅斯今年二月揮軍入侵烏克蘭，往年固定舉行年終記者會的總統普京，卻由官方宣佈取消今年的記者會，是至少十年來的第一次。克宮沒有說明原因，但或與烏克蘭戰事失利有關。克宮發言人佩斯科夫證實，年終記者會將取消...
2022-12-14
樓市雖然淡靜，但個別新盤仍頻錄得成交，恒基旗下旺角利奧坊‧壹隅昨日公布新一份銷售安排，加推8伙於本周六（17日）以先到先得方式發售，折實入場費約553.38萬元。淡市下成交趨增的利奧坊‧壹隅，新一份銷...
2022-12-14
港股周二輕微低開，隨著政府宣佈有關本港疫情防控優化措施，及香港與內地通關的積極信號愈來愈多，市場憧憬明年1月上旬與內地通關，刺激港股早市曾升近250點。隨後走勢反覆，尾市缺乏向上動力，最終以19596...
2022-12-14
美斯在今屆卡塔爾世界盃收放自如，待合適時機才全力發動進攻，以四入球兩助攻的高效表現帶領阿根廷來到四強，今晚於魯賽爾球場硬撼克羅地亞。然而格仔軍三位中場大師莫迪歷、高華錫和波索域經驗老到，無球時警覺性高...
2022-12-13
63歲林敏驄（大師）處男劇《下流上車族》叫好叫座，於台慶頒獎禮前夕，被封民選視帝。不過入行逾40年，好明白遊戲規則的大師就打定輸數，笑住潑自己冷水：「可能打波先嚟落雨呢！」他坦言，拎視帝無助拍戲叫高片...
2022-12-14
繼內地推出「新十條」，中港澳響起放寬防疫的主旋律，澳門前天取消市民掃場地碼，本港昨天一口氣宣佈五項放寬措施，包括撤銷「黃碼」、撤銷強制掃描「安心出行」、取消往內地及澳門「檢測待行」，只需持四十八小時核...
2022-12-14
第八場三班一六五○米。北半球自購馬能夠在落地頭一季即交出表現，基本上可肯定必有實力，尤其是在外地跑得不多，進步空間更大。「安遇」來港前在英國只跑過兩場直路賽得一捷，贏馬一役的水準應只與處女賽差不多，在...
2022-12-14