伊仁絮語——加州得力形勢有利

第三場「正氣青驅」為三歲澳洲自購馬，雖然來港初期進度徘徊，但經過連番試閘已漸入佳境。上仗在谷草初出排外檔，直路移至大外疊衝刺亦只負四乘多。今次檔位尚可，質新馬經過一場實戰會有進步，值得重視。

第七場「加州得力」上仗在港第二戰已能擊敗路程專家「靚蝦女」及「英雄豪邁」，表現優異。此駒在外地出賽不多，看來仍有進步空間。今場對手並無新近上名，而且又有「令才」及「精彩勇士」等快馬，形勢對其有利。冷門可留意廄侶「電路十號」。

Ian