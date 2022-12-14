B女靚馬——人和家盛上仗衝得勁

第五場四班千二米，我就揀咗「人和家盛」做重心。睇返佢上仗跑同程排大外檔，早段留後並逐步移入，去到中段開始穩步上前，彎位時就順勢移出搵位，結果直路階段大步衝上，勢頭非常強勁，雖然最終只追回第四，但可見實力絕不簡單。今場排檔比上仗好，而且季內表現一再接近，今次只要早少少落鞭，相信有好大機會重開久違的勝門。配腳我揀「喜駿之星」同「三劍俠」。

第七場三班一千米，我就鍾意「飛凡」。佢上仗出閘後守住中前位，然而一直被頂在三疊，走位非常蝕底，不過直路仲有力展開衝刺，最終埋門被「英雄豪邁」追過僅失三甲，論表現實在唔錯。由於季內已經熱身兩場，今次再出應有更佳水準，今次布文再次策騎信得過。配臉我揀「華麗活力」同「加州得力」。

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