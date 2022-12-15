蘇兆輝喜中三元 田泰安韋達捧盃 潘頓蔡約翰 後上齊封王

■田泰安策騎「皇帝英明」捧盃。

昨晚谷中舉行九場賽事，蘇兆輝除與文家良合作勝出「電子兄弟」和「安遇」，還為葉廄「一舖成名」報捷，可惜騎師王仍不敵潘頓，後者憑「凌厲」、「躡景追飛」和「美麗笑聲」贏馬，還有兩場季軍，以兩分力壓蘇兆輝封王，並且幫助起孖的蔡約翰成為練馬師王。潘頓昨晚憑「凌厲」、「躡景追飛」和「美麗笑聲」三W，並且後上成為騎師王，其中「躡景追飛」今仗連捷，練者沈集成說：「『躡景追飛』目前只有三歲，上場負一三五磅取勝，難度很高，表現甚具說服力，今場升班負輕十三磅，加上受惠於慢步速形勢，結果成功連捷。當然，這匹三歲馬能夠連勝谷草千八米，可見質素認真不錯，我會讓牠小休回復體力，希望之後繼續取得好成績。」至於蘇兆輝昨晚憑葉廄「一舖成名」、文廄「電子兄弟」和「安遇」同樣三W，賽後練者文家良表示：「『電子兄弟』過往數次在沙田上名時，末段五十米至一百米常常會力弱，因此今場轉爭直路較短的谷草，希望試出彩虹，而牠臨場亦交出應有表現，另外場地鬆軟也有幫助。此馬目前已證明沙田和谷草均合發揮，但既然在谷草開齋，之後將繼續在此場地爭功。」而葉廄「一舖成名」相隔兩年半後終於再贏，馬主旺舖團體成員陳偉材說：「賽前我們都對『一舖成名』有一定期望，因為牠之前數次排外檔依然跑得不俗，今場排二檔形勢有利，末段從外疊衝刺時也走勢暢順，終於取得久違了的頭馬。此駒以八歲之齡在港累積六場頭馬，表現非常出色，練者葉楚航的保養工夫亦得宜。」另一方面，昨晚唯一錦標的香港高爾夫球會百周年紀年盃，結果由韋廄「皇帝英明」奪得，韋達賽後說：「『皇帝英明』之前未嘗在陣上跑出晨操和試閘時的水準，我認為是欠缺信心所致，今場田泰安採用較主動的跑法，應該演出進步的關鍵，此駒有自己想法，所以並不容易訓練，今次安排牠戴面箍剛好提升了戰鬥力，結果成功打開勝利之門。」此外，布文昨晚與賀賢攜手憑「管之友」食頭胡，至今騎練合作成功率頗高，練者賽後說：「看『管之友』上陣以來的走勢，性能應該長優於短，可以跑二千米甚至更長路程，最大問題是如何提升狀態，早前牠戴眼罩出賽效果一般，反而上場除下卻展示良好追勁，於是今仗增程角逐，結果一戰功成，以其取勝姿態，即使回升第四班仍具競爭力，最重要是有合適的長途賽可供報名上陣，部署上可能要花點心思。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜