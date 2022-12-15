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馬場浮世繪——田泰安取得傷後復出首W

2022-12-15 列印
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田泰安自九月十八日憑「駟跑得」贏馬後，便一直養病缺陣，直至上周三賽事才終於復出，然而成績卻一般，不過經過兩個回合熱身，昨晚他憑「皇帝英明」重開久違的勝門，並且捧盃而回，證明狀態已經復甦！
馬場浮世繪
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