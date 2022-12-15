馬場浮世繪
馬場浮世繪——田泰安取得傷後復出首W
馬場浮世繪
首位本地培訓 17歲出道 前女騎師江碧蕙涉呃$3800佣被控
香港首位華人女騎師江碧蕙涉嫌在二〇二〇年偽造銷售紀錄及佣金收據，詐騙一間醫療公司約三千八百元佣金，被廉署落案起訴三項偽造帳目罪名，獲准保釋，今日在東區裁判法院答辯。廉署接獲貪污投訴後展開調查，發現在二...
2022-12-15
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南京舉行大屠殺死難者公祭
昨日是中國第九個南京大屠殺死難者國家公祭日，南京舉行南京大屠殺死難者公祭活動，包括公祭儀式、文物史料展覽等。 多處叢葬地亦作紀念。中國人民解放軍三軍儀仗隊於昨早八時，在位於南京的侵華日軍南京大屠殺遇難...
2022-12-14
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稱擊落10架伊朗製無人機 烏克蘭基輔傳多次爆炸聲
俄烏戰事持續，烏克蘭首都基輔昨早傳出多次巨大爆炸聲，市長指位於市中心的舍甫琴科區遇襲，防空系統擊落十架伊朗製的無人機。路透社引述華府官員表示，美國將向烏克蘭提供「愛國者」導彈防禦系統，正等待國防部長奧...
2022-12-15
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星凱．堤岸相鄰戶逾1500萬沽
樓市未算活躍，但新盤不乏大手購貨個案，中洲置業旗下沙田火炭星凱．堤岸昨日獲一組買家大手購相鄰兩伙，涉資逾1500萬。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，受惠於同區有新盤落成，星凱．堤岸單日錄兩宗成交，包括...
2022-12-15
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觀望儲局議息結果 港股反覆收升77點
美國11月CPI較預期低，隔晚美股上升。港股早段隨外圍高開179點，初段短暫維持增長動力，曾升至全日最高19859點，其後反覆向下，一度低見19528點，之後重拾動力，惟市場觀望美國聯儲局議息，尾市繼...
2022-12-15
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「世盃旅程最美終章」 美斯決賽夢達成
自己目標自己完成，深明此道的阿根廷隊長美斯在周二卡塔爾世界盃四強，貢獻一入球一助攻領軍3:1擊敗克羅地亞，繼一四年巴西世界盃後再入決賽。這名三十五歲老將第五次參加世盃、亦是人生最後一次，事隔八年終再有...
2022-12-15
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入圍視后十強 挑戰亞視三寶 陳瀅性感拉票 懶理與龔嘉欣是非
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》昨日公佈十強入圍名單，今年「最佳女主角」最為矚目，曾為亞視效力的鮑起靜、江美儀及陳煒全部入圍，陳瀅憑《痞子殿下》爭視后，越級與「亞視三寶」爭獎；至於龔嘉欣憑《...
2022-12-15
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李一飄 - 關懷民眾需要 通關愈快愈好｜社論
社會一直要求盡快通關，其中工商界呼聲最響，他們希望盡快恢復兩地工貿活動交往，以提振經濟，但有一批人，聲音較少，但每個人的故事，都是疫下有家歸不得，兩地政府在加快研究通關時，必須關顧這批少數人士與家人團...
2022-12-15
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- 林有陽 - 落花滿天｜自得其樂
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蘇兆輝喜中三元 田泰安韋達捧盃 潘頓蔡約翰 後上齊封王
昨晚谷中舉行九場賽事，蘇兆輝除與文家良合作勝出「電子兄弟」和「安遇」，還為葉廄「一舖成名」報捷，可惜騎師王仍不敵潘頓，後者憑「凌厲」、「躡景追飛」和「美麗笑聲」贏馬，還有兩場季軍，以兩分力壓蘇兆輝封王...
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