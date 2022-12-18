B女靚馬——水晶酒杯愈跑愈好

第三場四班一千米，我就揀「水晶酒杯」做重心。睇返呢匹新馬近兩仗表現都好接近，無論排外檔或內檔都能夠發揮出水準。上仗早段放得快，末段亦有餘力埋尾，最終只被「英雄豪傑」追過而保住亞軍，表現有板有眼。此駒跑過兩次得到充足熱身，復課狀態愈來愈好，今仗只要頭段稍稍留住，大有機會進入凱旋門。配腳我揀「嘉應勇士」同「九秒九」。



第七場泥地四班千二米，我就鍾意「獎金大王」。佢上仗出閘後由外切入，頭段放得好快，走至直路中段依然有勢頭，最終在埋門幾步才失去三甲，狀態有復甦迹象。今場再跑泥地十二有幸排檔內移，有助早段稍為慳力，只要鍾易禮控制步速得宜，隨時一放迄終。配腳我揀「為您鍾情」同「天足貓」。

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