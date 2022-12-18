伊仁絮語——天使獵人條件齊備

第一場「天使獵人」上季曾數度跑得接近，可惜七月時因左前腿不良於行退出，其後因蘇保羅散倉而轉至文廄。此駒自九月下旬復課，最近兩個月加強砥礪，亦曾兩度試閘，走勢均見不俗。牠來港前在澳洲三出兩捷，質素並不差，今仗初降五班兼強配田泰安，加上排位有利，臨場應會成為冷門，值得一試。對手可留意上仗在谷草一千米忽然跑得接近的「非凡膽識」。



第二場「電子彩虹」今季初出即在谷草最短途後上追入亞軍，可惜上仗增程二百米，發揮未如理想。今仗改配嘉里，上季曾在田草千二米跑得接近，以實力來看，現處四班應該不落下風，始終騎練合作成功率尚佳，「電子」系近期手風亦順，可望對大局構成威脅。此外，「多多配合」自上季以來八戰全敗，但降至四班作賽後，表現有點起色，今仗對手非強，也有機會打破悶局。

Ian