伊仁絮語——天使獵人條件齊備

第二場「電子彩虹」今季初出即在谷草最短途後上追入亞軍，可惜上仗增程二百米，發揮未如理想。今仗改配嘉里，上季曾在田草千二米跑得接近，以實力來看，現處四班應該不落下風，始終騎練合作成功率尚佳，「電子」系近期手風亦順，可望對大局構成威脅。此外，「多多配合」自上季以來八戰全敗，但降至四班作賽後，表現有點起色，今仗對手非強，也有機會打破悶局。
Ian
冷鋒兼強風襲港！天文台昨發出寒冷天氣警告，調低最低氣溫預測，料周日市區低見八度，打鼓嶺更或得五度。天文台又指周末本港風勢頗大，提醒戶外活動人士應避免長時間置身在寒風中，要多穿衣以免有「風寒」效應。受強...
2022-12-17
據央視新聞報道，中央經濟工作會議於本周四及周五在北京舉行，國家主席習近平出席會議並發表重要講話，要求明年要堅持穩字當頭、穩中求進，做好穩增長、穩就業、穩物價工作。會議指出，當前中國經濟恢復的基礎尚不牢...
2022-12-17
馬來西亞雲頂高原附近一個營地昨晨發生山泥傾瀉，災情導致至少十九人死亡，十四人失蹤，死者包括一名五歲男童。據報營地接待了約五十一名成人和三十名兒童過夜，搜救人員正持續在泥土中尋找被困的失蹤者。事發時間為...
2022-12-17
大埔黃魚灘一帶有不少低密度屋苑，享寧靜清新居住環境，倚龍山莊亦坐落於此。今日為大家介紹屋苑靚裝複式放盤，實用面積1551方呎，採3房1套設計，裝潢時尚雅致，賣點之一是連私人天台，可欣賞無遮擋翠綠景致。...
2022-12-17
美國聯儲局維持鷹派基調，令全球市場擔憂經濟衰退，美股周四大幅下跌，惟發改委稱中國經濟增速有望持續回升，加上美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）完成審查中概股底稿，港股昨日反覆靠穩。恒指收報1945...
2022-12-17
卡塔爾世界盃季軍戰今晚在哈利法國際球場上演，當各界認為克羅地亞和摩洛哥未必會全力以赴之際，克軍上下包括隊長莫迪歷矢言，要拿取季軍光榮回歸。再者今仗大有機會是三十七歲的莫迪歷最後一仗世盃比賽，甚至是他國...
2022-12-17
蔡加讚與太太汪圓圓、蔡加敏前晚出席於灣仔舉行的演藝學院籌款舞宴，圓圓以低胸晚裝亮相，明艷照人，她表示疫情關係，已很久沒打扮出席活動，加上三位子女已入讀小學有很多活動，笑言比她更忙。汪圓圓前晚出席演藝學...
2022-12-17
內地新冠疫情快速擴散，特別是北、上、廣、深等大城市，很多人已經感染了。但在內陸城市，感染情況沒有那樣快。中國工程院院士鍾南山說，當前的新冠肺炎的致死率低，下降到百分之零點一左右，相當於季節性流感，再叫...
2022-12-17
第十場三班一六○○米。此場「天天得樂」在個人於《星島馬訊》的貼士只排第二選，首選是全熱門「安力寶」，畢竟後駒首捷時一望空幾步便出頭，已知非四班可留，加上蔡廄此類進步中之馬確不敢輕言攻擊。不過貼馬還貼馬...
2022-12-18