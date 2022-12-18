安西教練 - 喜蓮慧星四班優越｜重點出擊

不時聽到對見習生鍾易禮陣上表現的抨擊聲音，包括筆者在內，尤其不滿他的閘前反應，以及控制前領馬的步速智慧，因為這是一個稱職騎師的基本條件。像季內「美麗邂逅」慢閘、「八駿巨昇」和「同有友」自殺式搶放等失誤。但我們也好應該明白，要成為見習騎師並不容易，再者華將在體力方面也比不上歐美騎師，要成為人中之龍更是難上加難，希望大家能多多給予鍾易禮鼓勵，始終年輕人會有進步空間。



回說今仗推介馬。第四場「喜蓮慧星」上仗跑泥地千二配鍾易禮，在跑道模式不利追之下，直路能大幅收窄與前領馬的距離而入三甲，騎來有板有眼，按理若再戰此程大有補中機會。不過，今次「喜蓮慧星」與廄侶「星洲駿馬」互易作戰場地，幕後心意值得研度。



留意「喜蓮慧星」早前在144場次跑三班田草千四，在賽事步速極不利追之下，本身末段時間更勝「閃得快」和「金發盛世」，查後兩駒之後都能上名，伸算「喜蓮慧星」今仗在四班上陣，實在予人優越感。

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