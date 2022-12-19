蔡約翰起孖捧盃 姚本輝希威森梅開二度 潘頓四W又封王

■姚本輝和希威森昨日都起孖。

昨日沙田舉行八草二泥賽事，潘頓四W兼成為騎師王，他先後勝出賀廄「喜悅精靈」、姚廄「志友盈」、蔡廄「明駿福星」和「平海歡星」，而後駒更奪得六福珠寶盃，蔡約翰則成為練馬師王。至於姚本輝另贏「你知我拼」，與勝出「超威力」和「閃電」的希威森，同告起孖。潘頓昨日4W，並於第八場後已提前成為騎師王，其中「喜悅精靈」在他胯下食頭胡兼開齋，練者賀賢表示：「『喜悅精靈』以往跑四班賽表現穩定，只是經常陣上際遇欠佳，所以一直近而未勝，今場落五班跑對手減弱，終於打開勝利之門。此駒現時跑千二米已經有點嫌路短，千四至千六會較好，甚至谷草一哩也合發揮，以其今場贏馬姿態來看，相信回升第四班也可繼續爭勝。」之後潘頓再贏姚廄「志友盈」、蔡廄「明駿福星」和「平海歡星」，其中後駒奪得六福珠寶盃，而蔡約翰最終成為練馬師王。至於「志友盈」練者姚本輝另贏「你知我拼」起孖，後駒成為麥利奧的開齋馬。賽後姚本輝說：「『你知我拼』出閘緩慢，沿途塞車，贏馬過程非常驚險，令我十分緊張，幸好馬兒本身具有質素，才可以應付陣上連環的閃失，最終無驚無險順利勝出。我向來支持新任公司騎師，猶記得麥利奧來港首天在晨課中操馬，我已經把『你知我拼』交由他操練。至於『志友盈』走來步幅大，我不想牠塞車，因此沒有走內欄，而潘頓對各條跑道均非常熟悉，這有助馬兒的發揮。此馬早前曾上從化訓練，有助提升狀態，牠今季比前更為成長，在陣上懂得放鬆去跑，有明顯進步，相信將來可以應付更長的途程，升上三班也具競爭力。」麥利奧則說：「今場頭馬來得較預期遲，因為香港實在競爭劇烈，我在此段時間面對很大挑戰，但亦從中學習不少。非常感謝練馬師姚本輝的支持，他在我到港初期便一直給予支持，『你知我拼』更是我開操首天的第二匹出試馬，其後更兩度策駒牠贏試閘，所以今場對其機會充滿信心，唯一擔心是牠有時會起步較慢，結果牠真的出閘緩慢，幸好能夠立即穩定走勢，末段加速力甚佳，終點前擊敗對手勝出，表現相當理想。」另一方面，希威森昨日憑「超威力」和「閃電」起個冷孖，而後駒練者沈集成說：「『閃電』早兩三場出賽時，表現得不太開心，所以上場賽後安排牠到從化，可能當地環境對其起了刺激作用，今場賽前馬兒行沙圈表現得很開心，神態自如，結果陣上交出水準，順利取勝。雖然我已有一段時間沒有上從化，但每天都與從化手足聯繫，得知當地每朝氣溫只有六至九度，甚為寒冷，因此我未必會安排馬匹立即上從化，一切有待觀察。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜