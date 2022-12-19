馬場浮世繪——黎昭昇沙田首W超威力

今季在港新開倉的黎昭昇之前成績平平，所贏的「亞洲籐王」、「創福威」和「旋里多彩」都是轉倉舊馬，不算太大驚喜，但昨日他憑初試啼聲的「超威力」報捷，證明本身訓練質新馬也有一手，而此場亦是練者首度在沙田贏馬。賽後黎昭昇說：「我本來打算讓『超威力』出戰早前的谷草賽事，但卻位列第一後備，所以便改為出爭今次的田草賽事，而一手主課的騎師嘉里由於早已卜好其他坐騎，結果將贏馬機會拱手讓予他人，實在可惜。此駒賽前操練足夠，但本身應該跑更長路程，如今爆冷取勝可歸功排檔有利、早段步速夠快，加上鞍上人拼勁十足。今場是我在沙田的首場頭馬，老實說要在香港贏馬很不容易，我的馬房今季起步稍慢，但現在已經上了軌道，希望稍後頭馬陸續有來。」馬場浮世繪