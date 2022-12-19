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馬場浮世繪——姚本輝關照麥利奧終開齋

2022-12-19 列印
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下周三將客串期滿的澳洲騎師麥利奧，之前一直未曾贏馬，但昨日終於憑姚廄「你知我拼」進入凱旋門，在離港前及時打開勝利之門，而練者姚本輝向來支持新來港騎師，今次台前幕後皆飲得杯落！
馬場浮世繪
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