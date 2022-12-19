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馬場浮世繪——一舖縱橫修哥受邀拉頭馬

2022-12-19 列印
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「一舖縱橫」昨日贏馬，賽後見藝人胡楓、「九運」馬主鄧健明一起拉頭馬，場面熱鬧。修哥透露是受馬主陳偉材邀請，入場為「一舖縱橫」打氣，自己都有小注怡情捧朋友場，對於能夠在凱旋門拉頭馬，感到很高興。
馬場浮世繪
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