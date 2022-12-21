安西教練 - 創奇蹟 渡江博冷｜重點出擊

第三場四班千二米，僅得掛頭牌的「勇眼光」季內曾勝四班賽，但一再指出牠贏馬一役受惠快步速及有利場地，贏馬水準未必高。留意到今場除了此駒之外，「勇敢巨星」和「好玩奇兵」隔晚亦有票數，但兩駒都是「勇眼光」蹄下敗將，若賠率偏熱便不值博，筆者認為初跑此程的「創奇蹟」最有可博之道。

「創奇蹟」季內跑泥地表現連貫，在019場次僅敗於三班可入位的「加州威勝」，之後126場次雖對頭馬無威脅，但同場三甲馬「齊心同行」、「年少有威」和「黃腳鱲」都具備三班中上級水準，本身一席第四絕不失禮。

上仗「創奇蹟」再戰泥地千二，直路受壓逼之後發揮一般，可當回氣性質。查同父系馬「辣臣」及「多多利高」都是谷草適應力甚佳之馬，今仗若因為初次渡江而遭忽視，冷門值得一博。

安西教練