安西教練 - 創奇蹟 渡江博冷｜重點出擊

「創奇蹟」季內跑泥地表現連貫，在019場次僅敗於三班可入位的「加州威勝」，之後126場次雖對頭馬無威脅，但同場三甲馬「齊心同行」、「年少有威」和「黃腳鱲」都具備三班中上級水準，本身一席第四絕不失禮。
上仗「創奇蹟」再戰泥地千二，直路受壓逼之後發揮一般，可當回氣性質。查同父系馬「辣臣」及「多多利高」都是谷草適應力甚佳之馬，今仗若因為初次渡江而遭忽視，冷門值得一博。
安西教練
多項防疫措施於聖誕佳節前「大鬆綁」，周四冬至起，市民進入酒吧、宴會等前毋須做快測，宴會活動亦再無人數上限。港府指學校每日快測安排有檢視空間，而「疫苗通行證」及口罩令，則會是放寬防疫措施的「最後幾個」步...
2022-12-21
風靡全球的中國影音短片平台抖音（TikTok）所屬公司字節跳動，懷疑在台灣設立分公司遭陸委會調查。陸委會稱，近年大陸運用抖音等短影片對其他國家進行認知滲透，且有為大陸政府蒐集用戶個資之高度風險，已引起...
2022-12-20
阿根廷國家足球隊在今屆卡塔爾世界盃奪冠後周二凌晨凱旋回國。隊長美斯捧着大力神盃帶領隊員從專機步出，行過紅地氈再坐上接駁的開篷巴士，沿路成千上萬阿根廷民眾歡呼迎接。搖滾樂隊La Mosca在機場演奏阿根...
2022-12-21
新盤交投稍為回升，亦不乏大額成交，保利置業旗下屯門青山灣現樓項目瑧譽，昨日以雙破頂價售出項目面積最大的15號洋房，造價達3.8億，呎價41494元。保利置業表示，瑧譽售出15號洋房，為整個項目面積最大...
2022-12-21
聯儲局激進加息，市場憂慮經濟衰退，隔晚美股收跌；日央行政策轉向圓匯急升，兌港元見5.8算。恒指昨日隨外圍低開195點報19156點後，曾一度挫467點低見18885點，失守萬九關，尾段跌勢收窄，收報1...
2022-12-21
經過逾一個月的休息後，曼聯今晚再上征途，在英格蘭聯賽盃十六強主場迎戰英冠球隊般尼。該隊今仗預計由無份出戰世界盃的戰將出任正選，當中法國前鋒安東尼馬迪爾和阿根廷翼鋒加拿祖，將無緣世盃的傷痛轉化成動力，勢...
2022-12-21
由王賢誌（Vinci）監製及主持的同志配對真人騷：J2節目《仔仔一堂》，今個星期高潮迭起！不過，節目一直被高度爭議，甚至被投訴係「鼓吹同性戀」嘅垃圾節目。明明用心製作節目，只想大眾了解多啲同志處境嘅V...
2022-12-21
患慢性疾病有年輕化趨勢，若果不及早治療，將演變成嚴重疾病，為未來公共醫療帶來沉重壓力。政府公佈《基層醫療健康藍圖》，提出五大基層醫療健康改革方向，包括鼓勵市民選定一個家庭醫生、重整基層醫療服務等，料最...
2022-12-21
筆者本身並不喜歡「追馬」，理性方面亦不認同此做法。無論最初選一匹馬的原因是甚麼，當牠在陣上發揮無誤而又沒預期中的表現時，其實某程度上可以說是揀錯馬，若然之後繼續追捧，其實只是感性上不服輸。不過若要成功...
2022-12-21