伊仁絮語——凱旋再來有力一爭

第三場「凱旋再來」上季第二仗即追入冷位，可見能力不俗。今次重返上名途程，而且配備上作出變動，相信有助提升戰鬥力。事實上，此駒今季首仗受制於外檔，但末段追勢與現居三班的「銀進」相若，倘能交出應有水準，在此有力一爭。

第四場「玉樹臨風」今季轉至方廄後已五戰，整體成績尚可。上仗角逐谷草千二，末段沿欄而上，如非取位欠順可望跑得更近，今次改配聲仔應有分頭，要重視。此外，「各取所需」居五班必有利，今仗排一檔兼配布文，有利條件集於一身，值得兼顧。

Ian