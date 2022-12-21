B女靚馬——晉神長勇繼續拼

第七場四班千二米，我就揀「晉神」做重心。此駒今季成績非常好，出賽四次獲一贏兩位，七歲老馬表現回勇。上仗早段留得較後，轉彎已經開始發力，雖然最終後追不及，但喜見衝勢貫注到尾，並在主馬群過終點，可見水準保持。今場再跑谷草千二米，路程性能不用擔心，難得抽到二檔靚位，只要早段跟前少少，相信好有機會後上贏晒，取得今季第二場頭馬。配腳我揀「能文能武」同「陸知」。

第八場三班千二米，我就鍾意「常常有餘」。佢上仗因應排外檔而早段留後，由於賽事步速偏快，處境本來唔錯，可惜直路前半段未能望空，結果姍姍來遲只追回第四，非常唔抵！今場強配布文兼檔位內移，一定會有更佳發揮，大有機會補中頭馬。配腳我揀「紅運帝王」同「終身美麗」。

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