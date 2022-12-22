何澤堯帽子戲法 田泰安告東尼起孖 潘頓三W捧盃封王

■田泰安昨晚為成為練馬師王的東廄勝出「爆谷」，騎練最終雙雙起孖。

昨晚潘頓憑黎廄「淺草飛」、伍廄「快一步」和蔡廄「嫡愛心」三W，另外還有一亞兩季，於第八場後已經成為騎師王。至於何澤堯勝出方廄「電訊飛彈」、呂廄「勇敢巨星」和沈廄「雪勇神駒」，同樣中三元。其餘田泰安憑姚廄「自然力量」和東廄「爆谷」梅開二度，後駒練者告東尼另贏「終身美麗」起孖，並且成為練馬師王。記者：文傑、亨利、陳嘉甜昨晚頭馬幾乎由潘頓、何澤堯和田泰安包辦，前者分別勝出「淺草飛」、「快一步」和「嫡愛心」，於第八場後提前成為騎師王。至於「快一步」今場捧走美國會所挑戰盃，練者伍鵬志開心地說：「『快一步』上季尾曾接受膝頭移除碎骨手術，幸好康復進展比預期快，只要健康穩定，加分後仍然有競爭力。我很開心能為此馬建功，因為小時候已經認識馬主李國基先生，彼此相識達三十年，這場頭馬對我來說特別有意義。」而「淺草飛」則打開在港勝門，馬主許玉漢表示：「『淺草飛』過往有健康問題，加上性情獨特，所以一直未能取勝，但牠去了黎昭昇馬房後甚為開心，今場終於發揮出應有水準。我把此駒改名為『淺草飛』，是希望牠在草地上跑得飛快，如今打開勝門我已經很滿足，之後一切便交由黎昭昇部署，他是很勤力的練馬師，凡事親力親為，而且很願意與馬主溝通。」至於何澤堯憑「電訊飛彈」、「勇敢巨星」和「雪勇神駒」同樣三W。方嘉柏身在澳洲，昨晚沒有在場督戰，但沒有影響馬房攻勢，頭場即憑「電訊飛彈」交出頭場，賽後馬主張立人透露：「今（昨）天中午我收到方嘉柏的來電，練者透露『電訊飛彈』目前狀態不錯，今戰有一定的爭勝機會，於是我便邀請家人一起入場打氣，結果馬兒真的順利取勝，而今場主要贏在何澤堯出色的發揮，另外排一檔也有幫助。」「勇敢巨星」練者呂健威則說：「『勇敢巨星』之前有個壞習慣，就是常常昂頭，所以今場加配交叉鼻箍，希望牠不要太搶口，可以穩定走勢。其實此駒今次排十一檔很難跑，而何澤堯預計沒有步速，因此把坐騎擺前，希望守在前領馬後搵遮擋，結果憑形勢之利取勝，看其贏馬走勢，日後跑更長途程可能更合適。」其餘田泰安憑「自然力量」和「爆谷」起孖，前駒練者姚本輝表示：「『自然力量』比較遲熟，踏入五、六歲後演出才趨向穩定，今場負輕磅有利爭勝，結果亦順利取勝。不過，此駒跑千八米稍短，要跑到二千米才合適，可惜三班二千米賽程並不太多，部署上要多花心思。」