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馬場浮世繪——黎昭昇帶傷入場有回報

2022-12-22 列印
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黎昭昇昨日晨課操馬時不慎墮馬，導致面部多處受傷，其中鼻梁和眼睛下方都有明顯傷痕，不過雖然有傷在身，但他昨晚仍然入場督戰，敬業樂業的態度值得稱讚，而最終亦憑「淺草飛」交出頭馬，果然勤力有回報！
馬場浮世繪
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