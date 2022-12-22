馬場浮世繪——方嘉柏告東尼遙控贏馬

聖誕節將至，昨晚有幾位練馬師都未有入場，率先度假去也。其中方嘉柏去了澳洲，稍後生日的告東尼則到新加坡，結果無獨有偶，二人昨戰都有頭馬進帳，前者贏「電訊飛彈」（上圖），後者贏「爆谷」和「終身美麗」一邊放假一邊收獎金，人生一樂也！

馬場浮世繪