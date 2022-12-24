安西教練 - 領航神駒連場走光｜重點出擊

高伯新馬房今季處於低潮，純靠「福逸」兩勝級際賽獲得豐厚獎金，但對於真金白銀投注的馬迷們，伯廄勝出率只得百分之三，實在強差人意，所以追捧此倉馬匹，必須要有冷門分頭才划算。今次第三場「領航神駒」隔晚約廿倍，不妨小注一試。

查「領航神駒」季內兩戰都有追勢，尤其首回合留後遇偏慢步速，直路能追回大片失地，雖然本身對頭馬「幸運旅程」毫無威脅，但後駒居四班根本極惡，至於二三名的「晉神」及「辣得驕」也是四班上名常客，伸算一席殿軍頗有水準。

上仗「領航神駒」再戰谷草千二卻名次倒退，原因是又遇不利追的場地之餘，對手如「駿寶」、「嫡愛心」和「純金酒杯」也是超級馬，本身更半條直路走內疊不利地，一席第五極具說服力。難得今次轉戰田草遇多匹快馬，寄望高伯新可藉此贏馬轉運。

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