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伊仁絮語——摘星光輝一放到底

2022-12-24 列印
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   第二場「摘星光輝」上季跑田草千六曾以前置跑法擊敗「金剛福星」及「縱橫六十」等駒，賽績雖未算出色，但居五班演出尚算穩定。此駒今季首戰跑同程僅負不足一乘，近期工夫重新做起，試閘朝氣重現，今仗配陳嘉熙獲減五磅，可望一放到底。
   第三場「萬事快」上仗初出獲亞軍，表現不俗。今場主要對手「金鼓齊昇」要負頂磅兼排外檔，對比之下本身佔有微利。此外，「浪漫老撾」為拍賣會新馬，由八月起五度試閘，走勢愈見上力，可以加入考慮。
Ian
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