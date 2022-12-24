B女靚馬——禪勝寶駒降班又泥料

第七場三班千二米，我就揀「銀亮之風」做重心。睇番佢上仗早段留到最後，賽事步速極快，形勢非常有利，出彎後再順勢移出外疊衝刺，發揮非常稱職，不過能夠由包尾位置追過所有對手而贏出賽事，加速力實在非同小可。賽後復課見佢進一步成熟，今次排外檔可以照辦煮碗，只要交回上仗水準，有機會再下一城。配腳我揀「合夥雄心」同「動感先鋒」。

第九場三班一六五○米，我就鍾意「禪勝寶駒」。佢今場落班即重返贏馬路程，與馬雅亦都人馬合拍，計死數有極大贏面。再睇之前129場次，佢早段造超快步速放頭之下，直路依然持續勁勢，最終就此一放到底，姿態非常吸引。今場只要準確拿捏早段步速，坐位望贏應該不難辦到。配腳我揀「無心睡眠」同「盈嵐」。

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