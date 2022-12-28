伊仁絮語——精明勇駿縮程發威

第四場「顏色王子」在港十戰得一季，成績未如理想，不過近期表，現卻不差。前仗跑谷草一千有追勢，今仗改動配備兼配十磅生，預期形勢有利之下，值得一試。「超班」陣上走勢漸有進展，質新馬可望繼續進步，冷門宜拖一票。
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內地新冠疫情升溫之際，中央宣佈防控大鬆綁，由明年一月八日起新冠患者不用隔離、入境者亦毋須在抵埗後接受核酸檢測及居住隔離酒店。消息發佈之後，內地人對熱門海外目的地的搜尋量大增十倍，其中香港成內地人春節外...
2022-12-28
《華爾街日報》引述消息人士報道指，美國部份官員認為中國影音平台TikTok的安全風險難以消除，因此建議推動強制TikTok出售美國業務，確保北京不能利用平台從事間諜活動或者影響政局。消息人士指出，美國...
2022-12-28
美國聖誕節假期迎來一場世紀暴風雪吹襲，在全國造成至少六十人死亡，其中位於紐約州西部的重災區水牛城已有二十七人喪生。經歷連日降雪的水牛城仍處於癱瘓狀態，當地及部份近郊地區禁止車輛通行。紐約州州長霍楚形容...
2022-12-28
新盤長假期未有焦點盤推售，發展商主力銷售貨尾單位，總括聖誕節長假期新盤最少錄約37宗成交，其中以恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna為最熱銷樓盤，4天共售出24伙，套現逾1億。恒基旗下...
2022-12-28
中港兩地通關進入直路，中央公佈下月8日起入境免隔離，內地股市造好，而聖誕節長假期後，港股今日復市。有分析指，恒指本周將於19200點至2萬點之間上落，預計受惠內地全方位通關，旅遊股及航空股或受追捧；惟...
2022-12-28
曼城射手艾寧夏蘭特周一以全新的「孖辮」髮型訓練，此子近期於友賽或聯賽盃都有士哥，狀態絲毫不受缺席世盃的影響，甚至連老大哥奇雲迪布尼都為他訂下「入八百球」的新目標。今晚英超曼城作客陷傷兵潮的列斯聯，「全...
2022-12-28
演唱會一波多折的張敬軒前晚boxing day還在會展舉行一連11場的跨年《Revisit演唱會》第六場，但大會昨日卻突然宣佈軒仔初步確診，以致昨晚（27日）未能演出，餘下共五場又要延期。張敬軒（軒仔...
2022-12-28
本港新冠疫情的最新發展，是接種了疫苗的人們，染疫後出現重症的機率大減，不少人在家居隔離數天或逾一周之後就會痊瘉。病毒殺傷力大減，各界對通關的訴求，日益強烈。內地亦因應疫情變化，調整對疫情的管控，在前天...
2022-12-28
筆者常告誡自己不要太容易被一些下游馬房的戰馬吸引，雖然此類馬會偏好分，但馬房成績低沉總有其原因，長追得不償失。然而，何良馬房上季雖經歷了不達標的挫折，但今季明顯反彈，而最值得讚揚是鬥志極佳，捧其戰馬根...
2022-12-28