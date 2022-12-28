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伊仁絮語——精明勇駿縮程發威

2022-12-28 列印
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第三場「精明勇駿」近兩仗表現令人失望，惟大前仗僅負於今季兩出兩捷的「友港友笑」，證明本身質素並不差。今仗縮程跑千二，只要早段沒有落後太多，有機會走得接近。對手方面，「健康之星」上仗初出喜見末段衝得勁，熱身後有力一爭。
  第四場「顏色王子」在港十戰得一季，成績未如理想，不過近期表，現卻不差。前仗跑谷草一千有追勢，今仗改動配備兼配十磅生，預期形勢有利之下，值得一試。「超班」陣上走勢漸有進展，質新馬可望繼續進步，冷門宜拖一票。
Ian
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