B女靚馬——精彩非凡縮程更啱衝

第五場四班一哩，我就揀「精彩非凡」做重心。佢上仗不幸排外檔起步，早段唯有留守後方，沿途都在後跟住走，一直規規矩矩守在內欄，直至對面直路中段開始移出二疊，入彎前更進一步移出三疊，蝕位非常嚴重，不過末段見佢猶有餘勁，最終更追入第五名，表現已經收貨。今場縮程跑一哩，照計更易應付，只要沿途守住中疊，相信直路可以一衝過晒。配腳我揀「久久為攻」同「日輝煌」。

第七場四班千二米，我最鍾意「對衡之星」。睇番佢今季跑同程曾經贏馬，路程性能有根有據。上仗排四檔本來唔錯，早段際遇亦理想，可惜直路衝刺有點阻塞，結果只追回第四，非常不值。今次布文再騎是利好信號，擺明要拼個明白。配腳我揀「人和家盛」同「亞洲籐王」。

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