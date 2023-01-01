仲達 - 勝利才子贏馬賀新年｜頭號目標

新的一年，大家都會希望能盡快打響頭炮，贏多贏少反屬次要，意頭最重要也。



如果今日要揀一匹開年馬，我屬意第四場四班一二○○米的「勝利才子」，前仗季內初出跑同程，一席第三水準極高，因頭二馬「步大威猛」再出再勝之餘，更是輕勝，而「新力高升」更征服三班。所以「勝利才子」上仗增程跑千四米，縱使途程性能未必及千二米，且該仗對手極多，但依然作正選，最後因在快步速跟前且蝕轉彎三疊下落敗。小休後此駒今戰回師前仗上名途程，無論排檔或騎師配搭都理想，對手不過爾爾之下，有望在新年首次即打開勝門。

仲達