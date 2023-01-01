B女靚馬——美麗同享縮程補中

第八場三級賽千四米，我就鍾意「美麗同享」。佢今場縮程跑贏馬路程，部署非常對辦。其實上仗跑香港一哩錦標得第四，表現已經好好，本身在入彎之際突然加速搶放，敗在過早發力而已，今次只要好好拿捏，對手無多應可補中頭馬。配腳我揀「健康愉快」同「佳運財」。
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今天是除夕，適逢社交距離措施大鬆綁，勢吸引大批市民外出慶祝，街道人流料較平安夜逾二十萬人更多，警方已準備封路安排。旅發局將舉辦「香港跨年倒數」活動，在維港上空展現一場多媒體煙火匯演，與市民共度除夕。酒...
2022-12-31
中國公司有份承建的孟加拉第一條地鐵線正式開通，全長約二十公里的六號地鐵線，日後還會延長，貫穿首都達卡。孟加拉總理哈西娜主持通車儀式，她指地鐵開通是孟加拉發展的一個里程碑，將極大紓緩達卡的交通擠塞，令居...
2022-12-30
美國總統拜登周四簽署一萬七千億美元的聯邦開支法案，為聯邦政府提供未來一年的經費，包括約八千五百八十億美元國防支出，以及因應烏克蘭局勢提供四百四十九億美元緊急援助，同時向台灣提供二十億美元的軍事融資貸款...
2022-12-31
大埔著名海景洋房屋苑大埔比華利山別墅，沿吐露港而建，近距離接觸大自然環境，使人心馳神往。是次帶大家參觀位於屋苑翠樺道之上的3房1套洋房，實用面積2475方呎，裝潢典雅，附500方呎花園，坐擁遼闊海景。...
2022-12-31
港股2022年最後一個交易日造好，曾大漲332點，惟其後未企穩2萬點關，最終收升40點報19781點，大市成交額縮至870億元。恒指本周累升188點，連升2周，本月累升1184點；全年累跌3616點。...
2022-12-31
曼城在英超暫時落後榜首的阿仙奴五分，今晚聯賽主場迎擊愛華頓，實在不容有失。適逢藍月三叉㦸兵力雄厚，每個位置都起碼有兩人可供調動，其中任左翼的菲爾科頓在周三鬥列斯聯，得以後備上陣保留體力，今戰猛虎出柙，...
2022-12-31
42歲姜文杰（Benji） 跟李璨琛及導演鍾盛遠成立製作公司秀酷，首度跟ViuTV合製以情緒病為題劇集《心靈師》。Benji作為劇集主創，更身兼音樂總監及動畫監督，但所演的「姜醫生」仍要靠castin...
2022-12-31
年近歲晚，天水圍濕地公園秋色滿溢，行喺名為「演替之路」嘅水上木板步道，就見到一片片紅色波瀾，同時湖水倒影住橙黃橘綠色嘅落羽松，一時間真係好似去咗北美，大家仲唔快啲趁住周末，去賞紅葉，捉緊「秋天的尾巴」...
2022-12-31
新的一年，大家都會希望能盡快打響頭炮，贏多贏少反屬次要，意頭最重要也。如果今日要揀一匹開年馬，我屬意第四場四班一二○○米的「勝利才子」，前仗季內初出跑同程，一席第三水準極高，因頭二馬「步大威猛」再出再...
2023-01-01