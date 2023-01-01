B女靚馬——美麗同享縮程補中

第五場四班一千米，我就揀「閃電烈馬」做重心。佢今場落番四班跑，計實力鶴立雞群。前仗跑三班直路賽，早段跟前遇偏快步速，走來雖然較為吃力，不過末段都能追得近，最終更得第五，表現已經收貨。今場降班兼排靚檔，賽前亦有試大閘打磨，配鍾易禮好有機會一放到尾。配腳我揀「東方精神」同「天時明駒」。



第八場三級賽千四米，我就鍾意「美麗同享」。佢今場縮程跑贏馬路程，部署非常對辦。其實上仗跑香港一哩錦標得第四，表現已經好好，本身在入彎之際突然加速搶放，敗在過早發力而已，今次只要好好拿捏，對手無多應可補中頭馬。配腳我揀「健康愉快」同「佳運財」。

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