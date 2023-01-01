伊仁絮語——閃電烈馬降班有優勢

第五場「閃電烈馬」上季只出賽一次，能夠一放迄終輕取「威妙星」，可見跑直路賽實力強勁。無奈隨後健康遇挫折，幸好今季能保持正常出賽頻率，前仗更於三班跑獲第五，走勢明顯復甦。最近試閘由鍾易禮考驗，結果由頭放到尾掄元，姿態輕鬆。今仗對手多為質新馬，本身可望憑藉班利制勝。此外，「洪運派彩」上仗初出只得第十名，但僅負於頭馬三乘許，如非末段未能望空，應可構成更大威脅。今仗負磅較輕，對於年輕馬來說更有利，可作冷配。



第六場「藍海鐵騎」上仗跑沙田千四成為大冷，沿途留居後列，直路受催策下收復不少失地。今仗增程至一哩，其母極具長力，相信中距離應該合適。同場對手多似是而非，可作冷膽。對手方面，「錶之將來」來港前出賽次數不多，上季連場欠走勢，但今季隨着評分下降，表現略有改善。上仗在賀銘年胯下於田草千四後上不俗，今仗加程二百或有驚喜演出。

Ian