伊仁絮語——善財到喇有長力

第一場「善財到喇」最近從化操練有明顯進步，翻步有力及精神集中。血統顯示來，其同母成員有「芭蕾組曲」曾勝二千米，本身應具長力。今仗初跑一哩只要留放得宜，絕對有力製造驚喜。配腳可留意同樣增程一哩的「旺鋪永勝」。

第二場「合金皇」上仗排位轉佳，結果僅以半個馬位負於佔有班利的「電訊飛彈」及「美滿將來」，表現甚佳。今仗繼續抽靚檔，可望構成更大威脅。「旅遊達人」質素平平無奇，但近期勝在表現穩定，今仗料有快步速，本身後追可望闖入一席。

Ian