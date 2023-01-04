B女靚馬——大力猴王質新有進步

第七場四班一千米，我就揀「威妙星」做重心。佢今季三戰兩次贏馬，踏入六歲繼續有進步，尤其上仗能夠一放迄終，姿態似難實易。雖然今場潘頓改騎「至尊高飛」，不過「威妙星」由布文接手，戰鬥力絲毫不減，而且排一檔起步，形勢比上仗更理想，大有機會再下一城。配腳我揀「胡椒軍曹」同「電路七號」。

第八場三班一六五○米，我就鍾意「大力猴王」。佢上仗早段一直跟守二疊，沿途走勢順暢，並且搵到遮擋，未到出彎已經開始移出三疊加速，走位上稍為蝕章，不過直路衝刺能夠保持勢頭，埋門更追入季軍，四歲馬終於交出悅目走勢。由於今場對手不算太強，只要交回上仗水準，照計已有爭勝希望。配腳我揀「智勇神駒」同「天寅合一」。

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