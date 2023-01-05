跑得寶寶火力充裕

不少馬房昨朝都安排馬匹在大圈試跑，包括希、容、蔡、文廄，勇馬相當之多。現將所見報道如下：

「一代天嬌」戴頭罩由蘇兆輝跳一段，力度愈見充裕，走勢硬朗，狀態極速到位。「跑得寶寶」戴頭罩由副練跳一段，神閒氣定輕鬆完成，大馬輕身出腳爽勁，勇況未見低落。

「華美福星」戴頭罩由班德禮拍「奇妙之春」跳三段，前駒按住走雖無轉腳，然而甚為聽話表現文靜，出腳力度亦不差。「幸運有您」戴頭罩由希威森跳兩段，神態集中步順開揚，馬身壯健飽滿，狀態無低落。

「速遞奇兵」戴頭罩配助手與「夏威夷」跳兩段，前駒有火有力充滿暗勁，落腳夠爽彈力十足。 「世澤歆星」蘇兆輝拍「佳福駒」助手跳兩段，前駒戴頭罩，神態活躍依然省鏡；後駒戴眼罩，走來力度不夠，慢熱馬仍有不足。

「魅力知遇」拍「疾風明駒」跳兩段，同配助手，前駒精神爽利快慢由人，步闊力足身壯健，弗到不得了；後駒戴頭罩，落腳輕快有彈力，火氣亦不差，狀態夠勇。

「悅風雲」配霍宏聲拍「塑料輝煌」配黃皓楠跳兩段，前駒戴眼罩，直路上兩度轉腳但不論盡，神態軒昂火力充沛；後駒戴頭罩，已無之前懶散，然而毛色仍淡，欠缺好感。

「善傳萬里」楊明綸跳兩段，展步暢順力度足，新勝猶勇無走樣。「紅愛舍」戴頭罩由潘明輝按韁順跳兩段，饒具朝氣，馬身壯健無肥態，狀態在轉好之中。「鐵三角」戴眼罩及頭罩由希威森跳一段，外觀愈見吸引，馬身收得結實，態無不妥。

「鋼鐵福陞」鍾易禮跳兩段，馬身夠壯有肌肉，不過火氣一般，未夠活躍。「幸運天賜」戴頭罩由副練緊韁抽實跳一段，雖然有點急口，然而神態生猛，馬身壯健毛色油潤，外觀吸引。

「電訊巴打」戴頭罩由助手拍「前風」跳兩段，前駒平淡走過，未夠氣勢，比起當弗時差得遠。「多多配合」戴頭罩由助手跳一段，情緒改善夠專注，馬身操得實淨，觀感勝前。