仲達 - 一絕幕後自視高｜頭號目標

第五場四班一四○○米。今日可以博半冷?場次唔多，唔係有好惡?牌面馬，就係全場睇落都唔多開胃。至於揀呢場四班賽，其實都有隻「晴王」響度，不過鄭廄熱門幾時都有隱憂，策略上都可以博半冷，最多補番條搭「晴王」?QPQ便可。



「一絕」上季插班兩仗並無特別走勢，想不到今季復出未開氣跑千四米，竟然追得咁勁，雖然步速快都有利後追，但「一絕」沿途貼欄，以當日A欄計係不利，加上直路搵位論盡，到最後百幾米才拉出望空，但見都愈追愈勁，追勢更遠勝接戰爆冷?「錶之將來」。再留意，賀廄馬未到捧場時候，好多時都用華將，但呢匹「一絕」上季已由聲仔摸實，今季初出更配布文，似乎幕後對佢頗重視，今次回配聲仔排好檔，已值得先博一注。

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