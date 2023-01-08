伊仁絮語——紅麗舍老馬不保留

第二場「紅麗舍」年屆十歲，今季將是競賽生涯的最後一季，幕後必盡拼不作保留。此駒上季曾於四班田草千八擊敗「平行時空」、「興高采烈」及「巴基之友」等駒，今季亦曾在谷草大長途跑得接近，戰鬥力仍未退化。上仗早段受制於外檔而耗力過多，直路初又受對手擠碰而影響發揮。今仗排位轉佳並縮程至贏馬途程，不能忽視。對手可留意改動配備的「紅粉豐彩」。



第五場「精彩生活」來港前僅出賽四次，競賽里程仍未盡，可惜來港初期情緒較緊張，需要一些時間才能適應水土。上季其右前蹄球節曾接受手術，幸好今季健康養回，自十月復出後已四度出戰，對上兩仗均排大外檔，前仗放至末段才被連捷馬「線路神驊」追過，上仗則負於班底較高的「一舖縱橫」及「喜蓮慧星」等駒。今仗終排內檔，加上同場快馬不多，可望一放到底。「晴王」近兩仗均甚為欠運，今仗改配田泰安，取位應更靈活，也有望打破悶局。

Ian