B女靚馬——華卓晴回勇降班惡

第五場四班千四米，我就鍾意「精彩生活」。佢上仗出閘後放得好快，而且一直望空走二疊，雖然埋門力弱被對手追過，但能夠保住第四名，表現都算唔差。今場再跑同程抽五檔，早段處理會較為容易，甚至有機會貼欄順走，梁家俊已經騎慣騎熟，人馬發揮不用擔心。配腳我揀「金鼓齊昇」同「晴王」。



第六場泥地四班一哩，我就揀「華卓晴」做重心。佢今場終於減夠分落班，其實近期在三班屢遇強手，走勢漸見逐漸復甦，上仗入彎後移出三疊發力，走蝕位亦所負不算遠，已經有點起色，今場只要交回昔日水準，大有機會重返勝門。配腳我揀「雙天至尊」同「樂捉鳥」。

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