安西教練 - 星運明爵四班超級｜重點出擊

第四場四班千二米。「星運明爵」過去兩季在三班累積三場頭馬，期間曾高見七十八分，可惜在三班頂便無力再上，伸算能力值三班中級水平。看來方嘉柏也洞悉這一點，所以此駒在上季340場次贏馬後，仍見頻繁上陣，甚至加程跑千四及一哩，無功而返理所當然，目的應是求減分。



經暑期評分進一步調整，今季「星運明爵」如願回降四班，於003場次出戰田草千二，對手實力差一截，但該賽體重屬歷來新低，本身則要負頂磅上陣，存在疑點之下，卻可以蝕盡場地與慢步速而追過「威武覺醒」及「雄龍」，最終只不敵具三班級數的「維港智能」，盡顯本身是四班超級馬。



上仗「星運明爵」在國際賽日登場，配上崔護重來的莫雷拉，顯然存心攞威，可惜排檔不利之餘，賽事早段步速亦慢，並未發揮出真正實力。反之今仗排檔內移，同場又有快馬開路，理應可見真章。

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