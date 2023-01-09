好眼光贏洋紫荊短途錦標

昨日有兩場盃賽，結果國際三級賽洋紫荊短途錦標由蔡廄「好眼光」勝出，而保良局盃則由文廄「善傳香江」奪得。布文憑賀廄「翔龍再現」、韋廄「宜春火力」和羅廄「知足常樂」三W，並且成為騎師王。至於韋達另贏「美麗喝采」，羅富全另贏「識贏」，後者還有一亞一殿，最終成為練馬師王。記者_文傑、亨利、陳嘉甜

昨日舉行國際三級賽洋紫荊短途錦標，結果由蔡廄「好眼光」勝出這場直路賽，練者蔡約翰因確診而沒有入場，賽後馬主譚榮根說：「『好眼光』今場贏馬是個驚喜，雖然牠上場跑香港短途錦標有好走勢，但今次對手非常多，因此我信心不太大。或者『好眼光』今仗排十四檔，對於跑直路賽來說是理想的檔位，而波健士與此馬十分合拍，臨場跑來很冷靜，人馬發揮都令我非常滿意。」

至於布文昨日先後勝出賀廄「翔龍再現」、韋廄「宜春火力」和羅廄「知足常樂」，於第十場後提前成為騎師王，而後駒今仗增程開齋，練者羅富全透露：「『知足常樂』前一場在港初出走勢不錯，上場跑完後，騎者麥道朗建議增程跑，因為他在澳洲曾經騎過此駒，而我也相信馬兒具長力，即使跑二千米都沒有問題，所以今場增程跑千八米，至於下場目標則是經典一哩賽，希望牠繼續交出好表現。」

而韋達除與布文合作勝出「宜春火力」，另再贏「美麗喝采」包辦第五口孖寶，練者韋達賽後說：「『宜春火力』之前幾仗的陣上際遇都欠佳，今場落四班雖然有評分之利，可是要負頂磅始終會有壓力，最終能夠取勝，關鍵在於鞍上人布文發揮滿分。此駒身形並非特別壯碩，下場回升三班賽可以負輕磅，理應有機會再捷。」

「美麗喝采」馬主郭少明則說：「『美麗喝采』口勁重，比較難掌控，必須留後跑才能發揮出應有水準。我把『美麗喝采』交由韋達訓練，主因他在晨課可以親自教馬，糾正馬兒的不良習慣，如今終於有成果。今天是保良局盃賽馬日，『善傳香江』和『美麗喝采』能同日勝出，令人特別開心。」