馬場浮世繪——保良局盃又左手交右手

昨日第四場保良局盃，由馬主保良之友團體名下的「善傳香江」勝出。現任保良局主席陳正欣，把獎盃頒給保良局前主席鄭錦鐘博士，左手交右手，成為一時佳話。賽後陳正欣說：「記得去年十二月二十四日，『善傳萬里』在沙田勝出頭馬後，文家良便部署『善傳香江』出戰今場的保良局盃，臨場蘇兆輝發揮出色，很開心可以捧盃而回。其實二○一八年的保良局盃，同樣由我們團體名下的『善傳千里』勝出，如今相隔數載美夢重溫，令大家都非常開心。」馬場浮世繪