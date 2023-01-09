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馬場浮世繪——保良局盃又左手交右手

2023-01-09 列印
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  昨日第四場保良局盃，由馬主保良之友團體名下的「善傳香江」勝出。現任保良局主席陳正欣，把獎盃頒給保良局前主席鄭錦鐘博士，左手交右手，成為一時佳話。賽後陳正欣說：「記得去年十二月二十四日，『善傳萬里』在沙田勝出頭馬後，文家良便部署『善傳香江』出戰今場的保良局盃，臨場蘇兆輝發揮出色，很開心可以捧盃而回。其實二○一八年的保良局盃，同樣由我們團體名下的『善傳千里』勝出，如今相隔數載美夢重溫，令大家都非常開心。」
馬場浮世繪
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